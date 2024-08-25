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Псков остаётся востребованной площадкой для проведения всероссийских музыкальных фестивалей

Псков остаётся востребованной площадкой для проведения всероссийских музыкальных фестивалей. О привезённом в Псков новом проекте – музыкальном фестивале «Диалог поколений» рассказал перед своим выступлением в Пскове всемирно известный музыкант Денис Мацуев в ходе общения с журналистами сегодня, 25 августа.

Денис Мацуев. Фото: ПАИ

«Для нас Псков – это очень особенное место в нашем фестивале. У нас есть разные точки концертные, мы их меняем каждый год, но незыблемой остаются Псков и ещё несколько городов. Псков железно всегда», – сказал Денис Мацуев.

В этом году в Пскове представлено одно из новых направлений, отметил музыкант. Проект «Диалог поколений» объединяет разные поколения исполнителей на сцене.

«Сегодня выступают в основном представительницы женского пола разных профессий: и скрипачка Стефания Поспехина, которая недавно победила в конкурсе «Симфония Ямала», – одна из лучших сейчас в своем поколении, выдающаяся скрипачка, и замечательная Анна Катенина (кларнет), Варвара Заруднева, которая недавно только стала лауреаткой Grand Piano Competition, а также Борислав Струлёв – это неотъемлемый герой всех Crescendo и всех фестивалей «Диалог поколений». Мы счастливы быть здесь, даже с одним только концертом, потому что график не позволяет сейчас остаться ещё на один день, но тем не менее для нас всегда это показательный момент, что каждый год приезжаем в Псков, для нас это очень родная, домашняя, уютная встреча с родными людьми, потому что у нас здесь много друзей и просто замечательных людей, которые здесь живут», – подчеркнул Денис Мацуев.

Напомним, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит гала-концерт фестиваля «Диалог поколений». Исполнители выступили в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова, дирижера Ивана Никифорчина.

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