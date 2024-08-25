Как прошёл День Пушкиногорского района на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова

21:07, 25 августа 2024, ПАИ

День Пушкиногорского района на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова прошёл сегодня, 25 августа. Какой была презентация, рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках презентации рассказала о нашем районе: его богатом историческом прошлом, творческих возможностях, туристическом потенциале, современных тенденциях развития, достопримечательностях и, конечно же, о великих именах, с которыми ассоциируется наш район: Пушкин, Гейченко, Ямщиков и другие. Посетители выставки с большим интересом продолжили знакомство с экспозицией нашей площадки, а уж куда без Александра Сергеевича, который любезно приглашал посетить наши заповедные места, которые сам когда-то назвал «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья», – сказала Оксана Филиппова.

Она также отметила, что самодеятельные коллективы Пушкиногорья представили творческую программу. Также для детей прошли мастер-классы сотрудников Пушкинского заповедника и педагога допобразования Натальи Тиханенковой.

«Приятно было видеть множество знакомых лиц – пушкиногорцев и жителей столицы области, которые специально пришли познакомиться с презентацией нашего района! Всем коллегам, кто принимал участие в подготовке и представлении нашего района, огромное спасибо! Благодаря общим усилиям площадка получилась яркой и информативной и вызвала живой интерес у посетителей!» – подытожила Оксана Филиппова.

Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области, Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи.