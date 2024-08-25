В БКЗ Псковской областной филармонии проходит гала-концерт фестиваля «Диалог поколений»
В Большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит гала-концерт фестиваля «Диалог поколений» сегодня, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
На гала-концерте прозвучат рапсодия для кларнета и оркестра К. Дебюсси, соната для виолончели и фортепиано соль минор С. В. Рахманинова, полька А. Шнитке, поэма для скрипки Э. Шоссона, первый фортепианный концерт Ф. Мендельсона. Кульминацией станет первый фортепианный концерт Бетховена в исполнении пианиста Дениса Мацуева.
На сцене выступают музыканты с мировым именем: Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), а также молодые исполнители, лауреаты международных конкурсов Варвара Заруднева (фортепиано), Стефания Поспехина (скрипка) и Анна Катенина (кларнет).
Исполнители выступают в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, дирижера Ивана Никифорчина.
В БКЗ Псковской областной филармонии проходит гала-концерт фестиваля «Диалог поколений»
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