Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
Столкновение четырёх автомобилей произошло на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 25 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, Hyundai столкнулся с Chang'an. Chang'an в свою очередь протаранил Toyota, а Toyota — Mercedes.
Участники ДТП от медицинской помощи отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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