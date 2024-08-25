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Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

Столкновение четырёх автомобилей произошло на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 25 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, Hyundai столкнулся с Chang'an. Chang'an в свою очередь протаранил Toyota, а Toyota — Mercedes.

Участники ДТП от медицинской помощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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