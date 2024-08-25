Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

21:53, 25 августа 2024, ПАИ

Столкновение четырёх автомобилей произошло на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 25 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, Hyundai столкнулся с Chang'an. Chang'an в свою очередь протаранил Toyota, а Toyota — Mercedes.

Участники ДТП от медицинской помощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.