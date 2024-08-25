Трое детей госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

22:04, 25 августа 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло в деревне Черёха Псковского района, напротив заправки «Лукойл» сегодня, 25 августа, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками ДТП стали два автомобиля: Daewoo Matiz и Haima 3.

В результате ДТП пострадали трое детей: мальчик 2021 года рождения, девочка 2018 года рождения и еще один ребёнок. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.