Трое детей госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе
Столкновение двух автомобилей произошло в деревне Черёха Псковского района, напротив заправки «Лукойл» сегодня, 25 августа, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Участниками ДТП стали два автомобиля: Daewoo Matiz и Haima 3.
В результате ДТП пострадали трое детей: мальчик 2021 года рождения, девочка 2018 года рождения и еще один ребёнок. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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