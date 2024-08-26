Прибираться в сараях и погребах советует сегодня народный календарь

07:26, 26 августа 2024, ПАИ

Прибираться в сараях и погребах советует сегодня, 26 августа, народный календарь. На Руси в этот день чествовали Тихона Задонского (в миру – Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова XVIII века, сообщает calend.ru.

Тихон Задонский занимался благоустройством церквей. Он имел большое внимание на общественную жизнь, как свидетельствуют современники. В старости он написал множество духовных произведений. Канонизировали Тихона Задонского в 1861 году.

На Руси его считали избавителем от уныния. В этот день дома обходили с иконой Божией Матери «Страстная». Помимо этого, на Тихона наблюдали за ветрами – если они дули тихо, то это свидетельствовало о безветреной погоде несколько дней, а если было ветрено, то это предвещало дождливый сентябрь. Если в лесах было много грибов, то это свидетельствовало о плодородии хлеба в следующем году.