21% россиян готовы учиться платно

08:23, 26 августа 2024, ПАИ

21% россиян готовы получить платное образование или проходить курсы, а 25% готовы оплачивать дополнительное образование детей, пишет «Газета ру.».

46% россиян готовы потратить на образование от 15 до 50 тысяч рублей. 22% – до 15 тысяч рублей. 68% опрошенных готовы оплачивать обучение из собственных средств. 26% хотят воспользоваться скидками, 26% – кешбэком по банковским картам, 17% – средствами от налогового вычета, 10% – готовы взять кредит на образование.