21% россиян готовы учиться платно
21% россиян готовы получить платное образование или проходить курсы, а 25% готовы оплачивать дополнительное образование детей, пишет «Газета ру.».
46% россиян готовы потратить на образование от 15 до 50 тысяч рублей. 22% – до 15 тысяч рублей. 68% опрошенных готовы оплачивать обучение из собственных средств. 26% хотят воспользоваться скидками, 26% – кешбэком по банковским картам, 17% – средствами от налогового вычета, 10% – готовы взять кредит на образование.
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