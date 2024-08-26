Санитарный день будет в «Михайловском» 27 августа

09:19, 26 августа 2024, ПАИ

О плановом санитарном вторнике, который в этот раз выпал на завтра, 27 августа, напомнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Далее, как отметили в учреждении, ещё неделю музей продолжит принимать посетителей по графику высокого сезона – без выходных с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 20:00 по субботам.

Однако уже с воскресенья, 1 сентября, «Михайловское» начинает поэтапный выход из графика, который в музее традиционно вводят на время высокого сезона. В сентябре усадьбы по-прежнему, как и в мае – августе, будут открыты для посетителей ежедневно, без выходных, однако по субботам музеи теперь будут работать не до 20:00, как летом, а только до 19:00 (вход – до 18:30).

В Пушкинском заповеднике также упомянули о самых значимых планах на сентябрь. Среди них – большие гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, выставка урожая-2024 «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» и другие экспозиционные проекты как на стационаре, так и на выезде.