Специалисты возвращают первоначальный облик Стефановской церкви Мирожского монастыря

10:05, 26 августа 2024, ПАИ

Специалисты возвращают первоначальный облик Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Уже проведены кровельные работы. Специалисты установили купол и сейчас выполняют его покрытие. Продолжается работа по восполнению кладки в местах вычинки.

Отметим, что здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403–1404 гг. В конце XVII в. церковь перестроена.

Во время оккупации (1941–1944 гг.) на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался семейный концлагерь (для женщин и детей). Помещения церквей использовались для проживания. В 1968 г. Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику. В 1994 г. Стефановская церковь передана Псковской епархии.