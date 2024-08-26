Неизвестный пытался задушить женщину в подъезде жилого дома в Пскове

10:09, 26 августа 2024, ПАИ

Неизвестный пытался задушить женщину в подъезде жилого дома в Пскове. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, преступника удалось задержать по горячим следам.

Ночью 24 августа к следовавшим по маршруту патрулирования росгвардейцам обратилась женщина и сообщила, что несколько минут назад в подъезде дома на улице Солнечной на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник попытался задушить потерпевшую полотенцем, похитил мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Через 15 минут росгвардейцы задержали 26-летнего подозреваемого на улице 1-й Поселочной. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.