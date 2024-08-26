Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по ММА

10:44, 26 августа 2024, ПАИ

Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по ММА «Ржевский рубеж», который прошёл в Ржеве. Об этом сообщается в группе клуба «Центурион» в соцсети «ВКонтакте».

За победу в турнире боролись спортсмены из 26 регионов России.

Третье место на соревнованиях в весе до 65,8 килограмма занял воспитанник великолукского клуба «Центурион» Вячеслав Морозов. Также в весовой категории до 77,1 килограмма бронзой отличился Артём Стрелков.

Тренирует спортсменов Андрей Тимофеев.

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