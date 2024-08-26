Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по ММА
Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по ММА «Ржевский рубеж», который прошёл в Ржеве. Об этом сообщается в группе клуба «Центурион» в соцсети «ВКонтакте».
За победу в турнире боролись спортсмены из 26 регионов России.
Третье место на соревнованиях в весе до 65,8 килограмма занял воспитанник великолукского клуба «Центурион» Вячеслав Морозов. Также в весовой категории до 77,1 килограмма бронзой отличился Артём Стрелков.
Тренирует спортсменов Андрей Тимофеев.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Спортсмены из Псковской области завоевали награды на X открытом турнире по боксу в Калужской области
Псковская двойка стала победителем всероссийских соревнований по гребле на байдарках
Цель проекта «Спортсмены будущего» в Псковской области назвал руководитель региональной федерации компьютерного спорта