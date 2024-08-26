Деятельность межрегиональной организованной группы по распространению наркотиков пресекли в Псковской области

10:57, 26 августа 2024, ПАИ

Деятельность межрегиональной организованной группы по распространению наркотиков пресекли в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.



Фото: Двух курьеров-закладчиц задержали в Псковской области



Фото: Двух курьеров-закладчиц задержали в Псковской области



Фото: Двух курьеров-закладчиц задержали в Псковской области





Сотрудники МВД из Невельского отдела задержали двух девушек из Новгородской области. Одна из них уже была ранее судима.

Оказалось, что девушки работали курьерами-закладчиками в составе преступной группы. Руководствуясь указаниями организаторов группировки, закладчицы забрали из тайника в Ленинградской области оптовую партию наркотиков. В ней было 292 грамма синтетических наркотиков и 286 граммов синтетического гашиша.

Оказалось, что злоумышленницы уже успели оборудовать около 148 тайников с веществами в Невельском муниципальном округе. Также в ходе следствия стало известно, что ещё 85 закладок есть в Нелидовском районе Тверской области.

Девушек задержали во время раскладки наркотиков. Во время обыска у них обнаружили пакетики и лопатки для закладок, а также приспособления для фасовки наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.