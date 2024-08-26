Стало известно, кто будет работать над проектом лыжно-биатлонного центра в Пскове

11:53, 26 августа 2024, ПАИ

Стало известно, кто будет работать над проектно-сметной документацией по лыжно-биатлонному центру с лыжероллерной трассой в Пскове.

Контракт заключён с ООО «Новые берега», его цена – около 7,5 млн рублей, сообщается на сайте ЕИС «Закупки».

Компания осуществляла проекты для всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, предприятия по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, морской портовой инфраструктуры в порту Калининграда и прочих.

Напомним, что объект планируется расположить на улице Советской Армии, 114 в Пскове. ООО «Новые берега» необходимо запроектировать лыжероллерную трассу для тренировочной и соревновательной деятельности (биатлон, лыжероллеры, лыжи – спринт, масс-старт, эстафеты и так далее) с единовременным пребыванием 200 человек, трассу вдоль границ земельного участка длиной не менее двух километров с минимальными перепадами высот для тренировки начинающих лыжников, площадку для стрельб из пневматического оружия, трибуны с навесом (на 200 человек) с радиоузлом и дикторской, штрафную петлю и так далее.

Дата окончания исполнения контракта – 30 ноября 2025 года.

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