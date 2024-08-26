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Общество

Продолжительность рабочего дня в РФ достигла максимума

В прошлом году россияне в среднем тратили на работу 38 часов 12 минут в неделю. Таковы данные Росстата.

Женщины впервые за 11 лет стали работать больше 37 часов в неделю, мужчины работают по 39 часов 12 минут. Ежедневно россияне тратят на работу 7 часов 38 минут. По итогам первого квартала этого года россияне в среднем трудились по 38 часов 28 минут в неделю. При этом снижается доля тех, кто перерабатывает: в прошлом году она составляла 4,5%, сейчас – 4,15%.

Самой трудозатратной работой в 2023 году Росстат посчитал «транспортировку и хранение». В этой сфере работе посвящают 39 часов 18 минут в неделю (7 часов 51 минуту в день). Далее идут продавцы, механики и работники обрабатывающих отраслей промышленности (39 часов 6 минут в неделю). Из должностей рекордсменами стали операторы станков и машин, сборщики и водители (39,5 часа), руководители, квалифицированные специалисты в промышленности, строительстве и транспортной сфере (39 часов 6 минут).

При этом, по подсчетам Росстата, увеличиваются и доходы россиян. Во втором квартале они в среднем на душу населения составили 58 191 руб., что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли на 9,6%.

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