ФК «Луки-Энергия» вышел на серию из четырёх игр без поражений

11:59, 26 августа 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью с калининградской «Балтикой-БФУ» со счётом 0:0 в матче 20-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Игра прошла в Великих Луках на стадионе «Экспресс», сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

«Ничья боевая. Наверное, она заслуженная, хотя как и проиграть могли, так и в концовке пару-тройку эпизодов хороших создали. Могли побеждать. В первом тайме мы немного перестроились, хотели соперника встречать вверху. Понимаем, что команда соперника быстро играет с мячом, им нельзя было давать начинать атаки. Попытались прессинговать, немного замедлять их атаки. Где-то получалось, где-то – нет. В обороне ребята отпахали, много было эмоций затрачено в предыдущей игре, но молодцы, что отборолись. На ноль сыграли – это порадовало. Впереди сегодня сложно было, трое ребят приболели ещё», – сообщил главный тренер клуба «Луки-Энергия» Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что после проведённого матча «Балтика-БФУ» в таблице опустилась со второго места на третье. Великолучане, в свою очередь, не проигрывают в четырёх играх подряд во всех турнирах.

Напомним, что недавно ФК «Луки-Энергия» вышел в третий раунд Кубка России по футболу, обыграв дома «Калугу» со счётом 2:1. Далее в Кубке России великолукским футболистам предстоит встретиться с «Рязанью» предварительно 3 сентября.

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