Супругам из Красногородска вручили медаль «50 лет совместной жизни»

12:46, 26 августа 2024, ПАИ

Супругов Владимира и Ангелину Ильиных поздравили с золотым юбилеем семейной жизни в отделе ЗАГС Красногородского муниципального округа. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе комитета юстиции Псковской области.

Семья образовалась в 1974 году. За эти годы паре удалось воспитать двух дочерей. Залогом счастливой семьи, как считают супруги, является совместный труд.

От имени губернатора Псковской области золотую медаль «50 лет совместной жизни» паре вручила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. После этого они расписались в почётной книге и получили символическое свидетельство о заключении брака.