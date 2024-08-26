Автомобиль вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель

13:02, 26 августа 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Chevrolet не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель у поворота на деревню Барканы Невельского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказалась.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.