Автомобиль вылетел в кювет на трассе Санкт-Петербург – Невель
Водитель автомобиля Chevrolet не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель у поворота на деревню Барканы Невельского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель от госпитализации отказалась.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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