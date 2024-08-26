Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Псковской области
Лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Mazda Tribute произошло на 11-м километре дороги Дубровка – Дедовичи около моста через реку Шелонь в Дедовичском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Mazda Tribute.
В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Также пострадали три человека. Их госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарное подразделение, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Псковской области
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