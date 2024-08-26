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Спорт

Второе место занял пскович на международном конкурсе уличной культуры

Пскович завоевал призы Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «Кардо», который прошёл в Ставрополе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пскович завоевал призы международного конкурса уличной культуры. Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В финале мероприятия приняли участие около 2,5 тысячи человек из 47 стран. Пскович с псевдонимом Kichnal занял второе место в направлении «Хип-хоп» среди начинающих.

Перед финалом конкурса прошёл отборочный этап в режиме онлайн, в котором поучаствовали более 40 тысяч человек.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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