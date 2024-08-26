Набор для старинной русской игры в бабки обнаружили археологи в Пскове

15:02, 26 августа 2024, ПАИ

Набор для старинной русской игры в бабки обнаружили археологи в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«На первый взгляд на фотографиях обычные кости из супового набора, обнаруженные в одной из ям на раскопе на улице Кузнецкой, однако на самом деле это набор для игры в бабки», – рассказали археологи.

Бабки – старинная русская игра. По своему принципу она похожа на городки, только в ней вместо деревянных чурочек и палочек использовали кости животных: сустав коровьей, овечьей или бараньей ноги, который располагался сразу над копытом. Кости выставлялись в линию, задача была выбить все бабки наименьшим количеством бросков.

В качестве бит использовались металлические плитки или те же кости. «На фото стрелками обозначены как раз такие биты: в одну, скорее всего, был залит свинец, а другая утяжелена с помощью железного гвоздя, – пояснили специалисты. – Существовало множество правил и разновидностей игры в бабки. В каждом регионе действовали свои законы. Зачастую играли на деньги, забирая по копейке за каждую сбитую бабку».