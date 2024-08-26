Псковичи вышли в полуфинал Всероссийского турнира «Кожаный мяч»

15:15, 26 августа 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Стрела» вышли в полуфинал Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», которые проходят в Волжском Волгоградской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

Псковские воспитанники Ильи Орлова 2011 года рождения заняли первое место на групповом этапе соревнований, обыграв команды из Алтая и Крыма. Также псковичи потерпели одно поражение от команды из Тольятти.

В четвертьфинале «Кожаного мяча» псковские футболисты минимально обыграли команду «Вилючинск» с Камчатки. Завтра, 27 августа, «Стрела» сыграет в полуфинале с командой «Канаш» из Чувашии.

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