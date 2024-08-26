Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор

15:31, 26 августа 2024, ПАИ

Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор. В студию приглашаются дети и подростки от восьми до 18 лет, сообщили в ПАИ в Псковском академическом театре драмы.

Занятия с профессиональными педагогами помогут ребенку раскрыться, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику.



Прослушивания пройдут 9 и 10 сентября в 17:00. Мастерская находится во втором здании Псковского театра драмы (улица Пушкина, 13а) на третьем этаже.



Участникам необходимо прочитать художественный текст на свой выбор (прозаический отрывок, стихотворение, басню). В качестве дополнительного номера дети могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.



Дети будут заниматься два раза в неделю. Занятия в студии платные.



Запись на прослушивание и справки по телефону 8-911-385-73-04 (директор мастерской Мария Кузьмина).



Мы знаем: каждый ребёнок талантлив. Каждый – гвоздь программы!