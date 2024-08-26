Выставка «Наши традиции» откроется сегодня в Псковском областном центре народного творчества

15:50, 26 августа 2024, ПАИ

Выставка «Наши традиции», приуроченная к празднованию 80-летия образования Псковской области, откроется в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10) сегодня, 26 августа, в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На выставке псковичи и гости города смогут познакомиться с уникальными объектами нематериального культурного наследия Псковской области: печорскими дянками, дновскими веретёнами, проникнуться шелонскими традициями плетения из болотных трав и традициями псковских кузнецов.

В день открытия вход на выставку свободный.

Добавим, что все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.