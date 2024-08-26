Самый интересный экспонат Музея самоваров назвали псковичам

16:55, 26 августа 2024, ПАИ

Самый интересный экспонат единственного в Псковской области Музея самоваров – самовар с двумя краниками, заявил основатель туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор» Роман Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа.

«В принципе, я нигде раньше такого не встречал. Честно говоря, до сих пор не знаю, для чего это было сделано. Я предполагаю, что возможно, там внутри самовара перегородка стоит. Может быть, там, хотя это тоже странно, заваривали разные заварки, хотя это вряд ли, потому что иначе краники забьются. Может, кто-то потом подскажет, для чего это могло быть сделано», – отметил гость радиоэфира.

Всего в музее представлено 110 старинных царских и 20 современных самоваров. Роман Иванов также посоветовал псковичам обратить внимание на самовары-эгоисты и экземпляры, работающие на газовой горелке.

Подробнее узнать о Музее самоваров можно в нашем видеорепортаже.