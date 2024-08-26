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Культура

Выставка акварелей из Витебска откроется в Псковском музее

29 августа в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника начнёт работу новая выставка «Витебская акварель». Это совместный выставочный проект Витебского областного краеведческого и Псковского музеев. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее.

На выставке будут представлены работы акварелистов Викентия Ральцевича, Феликса Гумена, Михаила Левковича, Александра Карпана, Игоря Шкуратова, Александра Шиенка, Валентины Ляхович, Светланы Врублевской, Галины Васильевой, Николая Драненки, Александра Досужева, Леонида Медведского, Алины Трукан.

Открытие выставки состоится 29 августа 2024 года в 12:00 в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 5). Вход через главное здание музея.

Выставка будет работать до 31 августа.

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