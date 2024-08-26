Зал гемодиализа ремонтируют в Псковской областной больнице

17:19, 26 августа 2024, ПАИ

Ремонт проводят в зале гемодиализа Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в учреждении.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница







В помещении переложили трубы, проводку, сняли старую плитку со стен и пола. Кроме того, в коридорах установили поручни.

На данный момент рабочие проводят подготовку к отделочным работам. Ход и качество работ контролирует главный врач больницы Евгений Панфёров, подчеркнули в учреждении.

Пока идёт ремонт зала, процедуру гемодиализа проводят в другом помещении. Сейчас в больнице работает 11 аппаратов гемодиализа.