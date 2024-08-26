Шесть антикварных книг и икону Николая Чудотворца передали псковские таможенники Министерству культуры

17:05, 26 августа 2024, ПАИ

Шесть антикварных книг и икону Николая Чудотворца передали псковские таможенники Министерству культуры. Затем ценности станут частью коллекций российских музеев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

«Псалтиръ» в личных вещах без разрешительных документов и декларирования пытался вывезти за пределы России через пункт пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии гражданин Украины. Книга, изданная более 100 лет назад, является культурной ценностью. Суд признал иностранца виновным в нарушении таможенного законодательства и назначил наказание в виде конфискации предмета правонарушения.

«Сочинеiя В. БЪлинскаго. Съ портретомъ автора и его факсимиле. Часть вторая» постигла та же участь. При попытке незаконного вывоза из России печатное издание изъяли и направили на экспертизу. Специалисты признали книгу культурной ценностью. Женщина, пытавшаяся вывезти её за рубеж, признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа без конфискации. По вопросу возвращения товара она не обращалась. По истечении срока хранения книга обращена в доход государства.

Без декларирования и разрешительных документов в страны Европы гражданин Россиии попытался вывезти Библию на латышском языке, содержащую «Священные книги Ветхого и Нового Завета», изданную в 1910 году. Эксперт признал печатное издание культурной ценностью. Суд признал соотечественника виновным в нарушении законодательства и назначил наказание в виде штрафа. Книга оказалась не востребована и обращена в собственность государства.

Иностранный гражданин, нарушая таможенное законодательство, перемещал через пункт пропуска «Шумилкино» на границе России и Эстонии коллекцию из трёх антикварных книг о музыке. Эксперт вынес заключение о принадлежности изданий к культурным ценностям. Гражданин, ввозивший издания, не изъявил желания их вернуть, и книги оказались не востребованы. По истечении установленного законодательством срока возврата суд обратил их в собственность государства. Изданный в 1910 году сборник с церковными песнопениями и нотами с надписью на корешке Hannover, Weihnadhen 1910; альбомы с нотами «Танцы Франца Шуберта для фортепиано в четыре руки» и «Увертюры Вебера для фортепиано в четыре руки» остались в России.

Вывоз иконы Николая Чудотворца пресекли таможенники в пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границу. Судом икона обращена в собственность государства.

Все ценности переданы для распоряжения управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу.