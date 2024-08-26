Чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу пройдут в середине сентября

17:16, 26 августа 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу пройдут в Великих Луках с 13 по 15 сентября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга Псковской области.

Соревнования пройдут в четырёх возрастных группах. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями, также победители дополнительно получат кубки.

По итогам турниров будет сформирована сборная Псковской области по армрестлингу. Организаторы принимают заявки до 12 сентября.

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