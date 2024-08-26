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Чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу пройдут в середине сентября

Чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу пройдут в Великих Луках с 13 по 15 сентября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга Псковской области.

Чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу пройдут в середине сентября. Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в четырёх возрастных группах. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями, также победители дополнительно получат кубки.

По итогам турниров будет сформирована сборная Псковской области по армрестлингу. Организаторы принимают заявки до 12 сентября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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