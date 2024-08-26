Почти тонну говядины не пропустили через границу в Псковской области

17:32, 26 августа 2024, ПАИ

Крупную партию говядины, перемещавшуюся с нарушением ветеринарно-санитарных норм, не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В деревне Лобок Невельского района сотрудник управления приостановил незаконную перевозку 900 килограммов говядины в четвертинах на кости. Мясо транспортировали в автомобиле без холодильного оборудования и везли из Белоруссии.

Во время ветеринарной проверки государственный инспектор обнаружил, что на мясе не было маркировки, и говядина перевозилась без необходимых ветеринарных документов. Также стоит отметить, что, согласно предписанию Россельхознадзора, запрещено ввозить говядину на кости из Белоруссии на территорию России, так как Белоруссия не имеет официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, составлен акт о возврате груза.

С начала года это уже шестой случай подобных нарушений, которые выявляет Россельхознадзор при попытках незаконно ввезти говядину на кости с территории Белоруссии через регион, находящийся под контролем ведомства. Все партии мяса были возвращены обратно в Белоруссию.