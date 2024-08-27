УФСБ предупреждает об ответственности за сотрудничество с иностранными спецслужбами

09:00, 27 августа 2024, ПАИ

Некоторым военнослужащим звонят злоумышленники и предлагают отправить документы боевых подразделений, в том числе и секретные. Как не попасться на крючок западных спецслужб и куда обращаться в таких ситуациях, рассказали ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Один из таких случаев произошёл с Ириной, которая служит в 76-й дивизии ВДВ. В апреле ей позвонил якобы сотрудник аналитического центра. Женщина положила трубку, однако незнакомец настойчиво начал отправлять сообщения в мессенджере. Мужчина предлагал сотрудничать и хотел получить за вознаграждение данные о ходе СВО, приказы, штатные списки, рассказали в управлении.

За подобное сотрудничество, напомнили в органах безопасности, грозит долгий тюремный срок.

«Оказание помощи другому государству в деятельности, направленной против безопасности России, квалифицируется как государственная измена и наказывается сроком до 20 лет. При этом лица освобождаются от ответственности, если они добровольным сообщением в органы власти способствуют предотвращению дальнейшего ущерба интересам России и в их действиях нет иного состава преступления», – подчеркнули в УФСБ.

В такой ситуации необходимо немедленно сообщать по телефону доверия УФСБ России по Псковской области по номеру 8 (8112) 66-22-66 или на электронную почту Управления ФСБ России по Ленинградскому военному округу: ufsbpozvo@fsb.ru.

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