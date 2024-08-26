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Общество

Фестиваль автокемперов хотят провести в Псковской области

Фестиваль автокемперов хочет провести в Псковской области основатель «Берёзового хутора» Роман Иванов. Об этом он сообщил в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 августа.

Роман Иванов. Фото: ПАИ

«Надеюсь, что границы рано или поздно откроют. Когда были открыты границы, к нам и голландцы ехали, и очень большой поток был из-за границы. Мы, повторюсь, имеем очень удобное географическое положение. Идёт поток с одной границы – «Шумилкино», второй поток – «Куничина Гора». И плюс там пункт перехода с латвийской границы. Поэтому туристам, которые пересекли границу, очень удобно будет здесь остановиться, непосредственно у федеральной трассы. Не надо никуда ехать», – рассказал гость радиоэфира.

Он отметил, что в Москве есть Ассоциация автомототуризма и караванинга, где путешественники также часто объединяются в караваны. «Они очень часто приезжают к нам, в Псковскую область, встречаются с различными объектами размещений. Я часто с ними общаюсь, слежу за различной информацией в сети. Такие фестивали существуют, и потребность в них есть. Люди тем самым будут больше путешествовать по стране. Есть такая задумка. Надеюсь, она реализуется», – подчеркнул Роман Иванов.

На фестивале основатель «Берёзового хутора» планирует организовать музыкальный концерт, разнообразные конкурсы и спортивные мероприятия. Не исключено, что на фестивале организуют конкурс бардовской песни.

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