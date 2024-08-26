Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Уроженка Псковской области стала призёром Кубка России по спортивному ориентированию

Спортсменка из Псковской области Екатерина Никитина стала бронзовым призёром Кубка России по спортивному ориентированию, который прошёл в Смоленской области с 23 по 25 августа. Об этом сообщается в группе «СКО-Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Уроженка Псковской области стала призёром Кубка России по спортивному ориентированию

Первое место классической гонки с общего старта завоевала Ольга Шмайлова из Санкт-Петербурга. Второе место досталось представительнице Новгородской области Юлии Новиковой. Замкнула тройку лидеров спортсменка из Псковской области, представляющая Новгородскую область, Екатерина Никитина.

За победу боролись 32 ориентировщицы из Забайкалья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Орловской, Тульской, Смоленской, Тамбовской, Иркутской, Воронежской, Новгородской и Владимирской областей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 августа 2024

Развитие «Берёзового хутора» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
26 августа 2024

Организаторы назвали причины отмены соревнований по мотокроссу на Кубок «Берёзового хутора»
26 августа 2024

Уроженка Псковской области стала призёром Кубка России по спортивному ориентированию
26 августа 2024

Чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу пройдут в середине сентября
26 августа 2024

Псковичи вышли в полуфинал Всероссийского турнира «Кожаный мяч»
26 августа 2024

Второе место занял пскович на международном конкурсе уличной культуры
26 августа 2024

Псковичка сыграла партию в шахматы с известным блогером Матвеем Гальченко
26 августа 2024

ФК «Луки-Энергия» вышел на серию из четырёх игр без поражений

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...