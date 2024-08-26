Уроженка Псковской области стала призёром Кубка России по спортивному ориентированию

17:46, 26 августа 2024, ПАИ

Спортсменка из Псковской области Екатерина Никитина стала бронзовым призёром Кубка России по спортивному ориентированию, который прошёл в Смоленской области с 23 по 25 августа. Об этом сообщается в группе «СКО-Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Первое место классической гонки с общего старта завоевала Ольга Шмайлова из Санкт-Петербурга. Второе место досталось представительнице Новгородской области Юлии Новиковой. Замкнула тройку лидеров спортсменка из Псковской области, представляющая Новгородскую область, Екатерина Никитина.

За победу боролись 32 ориентировщицы из Забайкалья, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Орловской, Тульской, Смоленской, Тамбовской, Иркутской, Воронежской, Новгородской и Владимирской областей.

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