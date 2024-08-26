Борис Елкин рассказал о претензиях к подрядчику по разметке у школ и решениях комиссии по безопасности движения

17:49, 26 августа 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале рассказал о претензиях к подрядчику по разметке у школ и решениях комиссии по безопасности дорожного движения.

«Перед 1 сентября особое внимание уделяем безопасности вблизи образовательных учреждений. В этом году есть претензии к подрядчику по разметке. Если в ближайшие два дня ситуация не изменится, будем расторгать договор. Кроме того, выявлены дефекты искусственных неровностей и дорожных знаков. Поручил устранить все замечания в ближайшие дни», – написал глава города.

Он также отметил, что в связи с недавним наездом на островок безопасности на площади Ленина комиссия вернулась к вопросу организации движения на участке. Окончательное решение будет принято на следующей комиссии по БДД.

Также принято решение о необходимости вводить запрет на электросамокаты массой выше 35 килограммов в городских парках и скверах. «Проработаем этот вопрос с полицией, прокуратурой, контрольным управлением и предпринимателями, – уточнил Борис Елкин. – Дополнительно изучим предложение о создании кругового перекрёстка на пересечении улиц Народной и Розы Люксембург. Поручил продумать пешеходные маршруты и просчитать, достаточно ли будет места для манёвров больших автобусов».

Комиссия также решила организовать пешеходный переход на улице Железнодорожной в районе перекрёстка с улицей Советской Армии, ограничить скорость до 40 км/ч в районе остановки «Дачи» на улице Советской Армии, установить искусственную неровность у школы № 4 и детского сада № 35, установить полусферы у дома № 16 по Рижскому проспекту, проработать вопрос изменения режима работы светофора на пересечении улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Вокзальной.