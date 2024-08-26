Восьмилетнего ребёнка госпитализировали после ДТП в Великих Луках

18:00, 26 августа 2024, ПАИ

Автомобиль Kia и велосипед столкнулись у дома № 3 на улице Рабочей в Великих Луках. За рулём велосипеда был восьмилетний ребёнок, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.