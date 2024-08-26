Молодёжь Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсе грантов на реализацию проектов для ссузов

19:22, 26 августа 2024, ПАИ

Молодёжь Псковской области может поучаствовать в конкурсе грантов на реализацию проектов для средних учебных заведений. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Конкурс проводит Росмолодёжь. Гранты предназначены специально для молодых людей, которые будут реализовывать проекты, направленные на развитие студенческих сообществ ссузов.

Приём заявок стартует сегодня и продлится до 26 сентября. Подать заявку можно здесь. Возраст участников – от 14 до 35 лет (включительно). Максимальная сумма гранта, которую может получить победитель на реализацию своей идеи, – полтора миллиона рублей. Важно знать, что отправить можно только одну заявку в одной номинации.