В Новоржевской ДШИ имени Трояновского завершаются ремонтные работы по нацпроекту «Культура»
Ремонтные работы в Новоржевской детской школе искусств имени Бориса Трояновского в рамках национального проекта «Культура» подходят к завершению. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».
В результате ремонта полностью заменена кровля, выполнена отмостка у здания. Демонтировано старое оборудование системы отопления – её заменили на новую. В коридорах заново обшиты и покрашены стены.
«Начало нового учебного года юные таланты земли Новоржевской встретят в красивых отремонтированных помещениях», – пишет газета.
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В Новоржевской ДШИ имени Трояновского завершаются ремонтные работы по нацпроекту «Культура»
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