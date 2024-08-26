В Новоржевской ДШИ имени Трояновского завершаются ремонтные работы по нацпроекту ​«Культура»

20:12, 26 августа 2024, ПАИ

Ремонтные работы в Новоржевской детской школе искусств имени Бориса Трояновского в рамках национального проекта «Культура» подходят к завершению. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

В результате ремонта полностью заменена кровля, выполнена отмостка у здания. Демонтировано старое оборудование системы отопления – её заменили на новую. В коридорах заново обшиты и покрашены стены.

«Начало нового учебного года юные таланты земли Новоржевской встретят в красивых отремонтированных помещениях», – пишет газета.