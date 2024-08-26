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Общество

38-летняя женщина с длинными русыми волосами пропала в Пскове

38-летняя женщина пропала в Пскове. С 24 августа 2024 года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

​38-летняя женщина пропала в Пскове. Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, серые глаза, длинные русые волосы. Была одета в светло-серую рубашку в мелкую полоску, коричневую футболку, чёрно-белые широкие брюки, сланцы голубого цвета.

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