Как избежать падения при гололёде, рассказали псковичам

10:19, 25 ноября 2024, ПАИ

Как избежать падения при гололёде, рассказали в Псковском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Прежде чем выходить на улицу, следует правильно выбрать обувь. Передвигаться по улице нужно осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны и не в карманах.

Выбирать следует более безопасный путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны песком и есть освещение. Если же на пути сплошной лёд и обойти его нельзя, нужно передвигаться скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли. Необходимо также учитывать, что спешка увеличивает возможность получить травму, поэтому лучше выходить из дома заранее.

Что делать, если вы поскользнулись:

– постарайтесь сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения;

– не выставляйте руки по направлению падения;

– старайтесь не падать навзничь;

– постарайтесь упасть на бок и распределить удар на всё тело;

– после падения не торопитесь резко подниматься и бежать: аккуратно встаньте, посгибайте руки и ноги, боль от травмы может проявиться не сразу.

Если избежать падения и травмирования не удалось, незамедлительно обращайтесь в травмпункт.

В Пскове взрослые могут обратиться в пункт неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы (улица Малясова, 2).

Детей принимают в детской областной клинической больнице (улица Коммунальная, 23).