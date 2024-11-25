На Сиреневом бульваре в Пскове успешно запущена система освещения
На Сиреневом бульваре в Пскове успешно запущена система освещения. Вопросы, связанные с задержкой сроков, решены, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Благоустройство бульвара выполнено в рамках программы «Жилье и городская среда». Жители сами выбрали этот объект через рейтинговое голосование и определились с тем, что должно быть включено в проект.
«Приходите всей семьей и наслаждайтесь прогулками на свежем воздухе», – пригласил Борис Елкин.
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