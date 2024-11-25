О гололёде и сильном ветре предупреждают псковичей

07:02, 25 ноября 2024, ПАИ

Гололёд и сильный ветер ожидается на территории Псковской области 25 ноября. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от Псковского гидрометцентра, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«С периода 6-9 часов 25 ноября местами по Псковской области ожидается выпадение переохлажденного дождя, гололед», – говорится в сообщении.

Также с 8:00 до 11:00 местами по Псковской области, преимущественно по северу региона, ожидается усиление юго-восточного и южного ветра. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что мокрый снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области в начале новой недели.