О гололёде и сильном ветре предупреждают псковичей
Гололёд и сильный ветер ожидается на территории Псковской области 25 ноября. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от Псковского гидрометцентра, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«С периода 6-9 часов 25 ноября местами по Псковской области ожидается выпадение переохлажденного дождя, гололед», – говорится в сообщении.
Также с 8:00 до 11:00 местами по Псковской области, преимущественно по северу региона, ожидается усиление юго-восточного и южного ветра. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что мокрый снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области в начале новой недели.
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