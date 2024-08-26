Плановые отключения электроэнергии пройдут в Великих Луках 27 августа

22:27, 26 августа 2024, ПАИ

Плановые отключения электроэнергии пройдут в связи с производством работ в Великих Луках 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Отключения потребителей Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» (ПО ЮЭС города Великие Луки) ожидается с 08:00 до 17:00. Временно без света останутся жители деревни Майкино, а также Великих Лук: улица В. Новикова; Торфобрикетная, д 45-55; улица Беловежская; улица Ботаническая, 18-28а, улица Званная; улица Летняя; улица Осенняя; улица Преображенская; улица Горицкая, 26а.