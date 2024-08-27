Самые высокооплачиваемые вакансии в августе назвали псковичам

09:29, 27 августа 2024, ПАИ

В Пскове в августе больше всего готовы платить производителю работ – 100 тысяч рублей, сообщили ПАИ в SuperJob.

На втором месте – обвальщик. Ему обещают платить от 80 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия персонального менеджера с зарплатой от 71 тысячи рублей. Кроме того, одной из высокооплачиваемых профессий в августе является директор магазина с заработной платой от 63 тысяч рублей и составитель поездов – от 60 до 80 тысяч рублей.

Ранее псковичам рассказали, люди каких профессий дольше всех работают на одном месте.