Самые высокооплачиваемые вакансии в августе назвали псковичам
В Пскове в августе больше всего готовы платить производителю работ – 100 тысяч рублей, сообщили ПАИ в SuperJob.
На втором месте – обвальщик. Ему обещают платить от 80 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия персонального менеджера с зарплатой от 71 тысячи рублей. Кроме того, одной из высокооплачиваемых профессий в августе является директор магазина с заработной платой от 63 тысяч рублей и составитель поездов – от 60 до 80 тысяч рублей.
Ранее псковичам рассказали, люди каких профессий дольше всех работают на одном месте.
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