Прокуратура принимает телефонные жалобы псковичей на обеспечение льготными лекарствами

09:54, 27 августа 2024, ПАИ

Прокуратура Псковской области открыла горячую линию по вопросам обеспечения граждан лекарствами, сообщили ПАИ в ведомстве. Обращения о нарушении прав на обеспечение лекарственными препаратами и медизделиями можно оставлять до 26 сентября.

Звонить можно по телефону 69-83-33 (отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области) и по номеру 69-83-34 (помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан).

Обращения принимаются в рабочее время с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.