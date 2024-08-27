В Дедовичах завершили ремонт теплосетей и возобновили подачу горячей воды

10:09, 27 августа 2024, ПАИ

26 августа в соответствии с графиком Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» возобновила подачу горячей воды в Дедовичах, завершив летнюю ремонтную программу по подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. По итогам работ проведены гидравлические испытания на прочность магистральных трубопроводов, теплосеть успешно и своевременно введена в эксплуатацию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

В период останова теплофикационного оборудования специалисты заменили подземный магистральный трубопровод в районе жилых домов № 17 и 21, а также под проезжей частью улицы Садовой, провели ремонт и ревизию секционных задвижек, дренажей и воздушников на всей протяжённости тепловых сетей. Полностью восстановить дорожную инфраструктуру планируется после усадки грунта.

«Проведённая замена трубопроводов и успешные гидравлические испытания свидетельствуют о том, что тепловые сети готовы к несению зимних нагрузок, а это залог стабильного функционирования тепловой системы посёлка в предстоящий отопительный период», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.