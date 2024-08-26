Великолучанка потратила 26 тысяч рублей на покупки с чужой карты
30-летняя великолучанка потратила 26 тысяч рублей на покупки с чужой карты. Дело в отношении нее направлено в суд, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.
В конце мая девушка нашла у своего дома чужую банковскую карту и отправилась по магазинам. Так, великолучанка потратила 26 638 рублей.
Санкция п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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