Великолучанка потратила 26 тысяч рублей на покупки с чужой карты

10:12, 27 августа 2024, ПАИ

30-летняя великолучанка потратила 26 тысяч рублей на покупки с чужой карты. Дело в отношении нее направлено в суд, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

В конце мая девушка нашла у своего дома чужую банковскую карту и отправилась по магазинам. Так, великолучанка потратила 26 638 рублей.

Санкция п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.