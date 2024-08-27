Радиостанции в Пскове временно прекратили вещание
Радиостанции в Пскове временно прекратили вещание, сообщили ПАИ в Псковском областном радиотелепередающем центре (Псковском ОРТПЦ).
Отключение вещания связано с монтажными работами на радиомачте ОРТПЦ (Псковский филиал РТРС). Отключение продлится до 18:00.
Завтра, в среду, радиотрансляция также будет прервана с 9:00 до 18:00.
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