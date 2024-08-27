Радиостанции в Пскове временно прекратили вещание

10:32, 27 августа 2024, ПАИ

Радиостанции в Пскове временно прекратили вещание, сообщили ПАИ в Псковском областном радиотелепередающем центре (Псковском ОРТПЦ).

Отключение вещания связано с монтажными работами на радиомачте ОРТПЦ (Псковский филиал РТРС). Отключение продлится до 18:00.

Завтра, в среду, радиотрансляция также будет прервана с 9:00 до 18:00.