Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

10:54, 27 августа 2024, ПАИ

Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 26 августа в 13:58 на 610-м километре дороги Шимск – Невель Локнянского муниципального округа загорелась «Газель» 2008 года выпуска. Предположительной причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов в моторном отсеке.

В 15:27 на улице Портовой в деревне Максимово Великолукского района произошло возгорание в бесхозной постройке. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Также в 23:54 на улице Карла Маркса в Гдове загорелось бесхозное строение. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, 27 августа в 2:18 в деревне Глазово Печорского муниципального округа произошло возгорание в хозпостройке. В результате пожара второй этаж полностью сгорел. Также уничтожена кровля на веранде к дому. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня жилой дом.