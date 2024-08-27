Первенство Псковской области по шахматам проходит в Печорском округе
Первенство Псковской области по шахматам проходит на базе оздоровительного лагеря «Стремительный» в Печорском муниципальном округе, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.
-
Фото: Федерация шахмат Псковской области
-
Фото: Федерация шахмат Псковской области
-
Фото: Федерация шахмат Псковской области
-
Фото: Федерация шахмат Псковской области
Награды первенства разыгрывают более 120 шахматистов в пяти возрастных группах. По итогам соревнований сформируется сборная Псковской области для участия в окружном первенстве.
Состязания проводятся по классическим шахматам с контролем времени 90 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Организаторы назвали причины отмены соревнований по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора»
Уроженка Псковской области стала призёром Кубка России по спортивному ориентированию
Чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу пройдут в середине сентября