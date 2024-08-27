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Первенство Псковской области по шахматам проходит в Печорском округе

Первенство Псковской области по шахматам проходит на базе оздоровительного лагеря «Стремительный» в Печорском муниципальном округе, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

  • Первенство Псковской области по шахматам проходит в Печорском округе
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Первенство Псковской области по шахматам проходит в Печорском округе
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Первенство Псковской области по шахматам проходит в Печорском округе
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Первенство Псковской области по шахматам проходит в Печорском округе
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

Награды первенства разыгрывают более 120 шахматистов в пяти возрастных группах. По итогам соревнований сформируется сборная Псковской области для участия в окружном первенстве.

Состязания проводятся по классическим шахматам с контролем времени 90 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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