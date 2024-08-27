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Спорт

Великолукские студенты стали призёрами первенства России по велоспорту

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами первенства России по велосипедному спорту. Старты прошли в Ижевске, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Дарья Бунеева стала бронзовым призёром в индивидуальной гонке. Фото здесь и далее: Федерация велосипедного спорта России

В индивидуальной гонке на 25 километров среди юниорок бронзу завоевала студентка академии Дарья Бунеева. Среди юниоров в групповой гонке на 135 километров второе место занял великолукский студент Максим Орехов.

Максим Орехов стал вторым в групповой гонке

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Великолукские студенты стали призёрами первенства России по велоспорту

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