Великолукские студенты стали призёрами первенства России по велоспорту

11:30, 27 августа 2024, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами первенства России по велосипедному спорту. Старты прошли в Ижевске, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

В индивидуальной гонке на 25 километров среди юниорок бронзу завоевала студентка академии Дарья Бунеева. Среди юниоров в групповой гонке на 135 километров второе место занял великолукский студент Максим Орехов.

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