Великолукский студент стал призёром международного турнира по греко-римской борьбе

11:52, 27 августа 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стал призёром международного турнира по греко-римской борьбе, посвящённого памяти Героя Советского Союза Александра Аксенова. Состязания прошли в Новосибирске с 23 по 25 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Кубы, Киргизии, Таджикистана и Швейцарии.

Студент академии Астемир Бижоев завоевал серебро в весе до 63 килограммов.

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